Autosport-icoon Gerrit van Kouwen overleden

Dat Van Kouwen liefde voor auto's had was niet raar. Hij werd in 1963 geboren op de autosloperij van zijn vader in De Meern. Hij racete in hun zelfgebouwde cross-Kever. Zijn oom Wout schreef de auto in voor wedstrijden. De jonge Gerrit en zijn neefje Wout zaten achter het stuur. Toen de organisatie ontdekte dat ze nog minderjarig waren kregen ze een startverbod. Maar het zaadje was inmiddels gepland. Van Kouwen stond regelmatig met zijn racewagens op de jaarmarkten in zijn dorp. Van Kouwen had een brede schare fans, maar bleef zelf altijd rustig en bescheiden.