Namen & Rugnummers Match Talk Excelsior - FC Utrecht 1-1: 'Wordt een saai seizoen zo'

De eerste helft had FC Utrecht de overhand, de tweede helft had Excelsior de betere papieren. Dat is een beetje de conclusie die in deze podcast wordt getrokken. Verslaggever René van den Berg spreekt met trainer Ron Jans over de wedstrijd met twee gezichten. Verder komen verdediger Souffian el Karouani en aanvaller Sam Lammers aan het woord. Natuurlijk reageert analist Gregoor van Dijk, die FC Utrecht in beide helften niet goed vond, in gesprek met verslaggever Bert Kous op de interviews en analyseren de twee dus ook de wedstrijd.