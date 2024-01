Pijnlijke nederlaag Kampong in kelderkraker: 'Vertrouwen dat het goed komt'

Kampong blijft door de nederlaag zeventiende met 14 punten. Hoogeveen is de nummer zestien en heeft na de winst 3 punten meer dan Kampong. ODIN'59 is met 9 punten de hekkensluiter. "Het ziet er nu wel even vervelend uit", zei trainer Bruijnis over de huidige situatie op de ranglijst. Hij geeft voorlopig niet op. "Zonder enige twijfel is er hoop dat we in deze divisie kunnen blijven. Die hoop voel ik nu even niet, maar dat komt wel weer als we met elkaar gaan praten dan komen er aanknopingspunten."