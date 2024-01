Hercules dreigt succestrainer kwijt te raken: 'Verwacht deze week aanbieding'

"Daar gaan we met René over praten zodra er een concreet aanbod ligt", zegt bestuurslid technische zaken Camiel Selker namens de Utrechtse club. "Dat is nog niet het geval, dus wij wachten af." René van der Kooij zelf bevestigt dat hij inmiddels een gesprek heeft bij Rijnsburgse Boys. "Dat was een goed gesprek, bij een hele mooie club", stelt de Hercules-trainer. "Ik verwacht deze week een aanbieding."