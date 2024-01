Amateurclubs steeds vaker succesvol in de KNVB beker, hoe kan dat?

"Het amateurvoetbal is veel professioneler geworden", zegt Jochem Twisker, oud-trainer van Spakenburg, GVVV en Hercules, en tegenwoordig in de derde divisie actief bij het Woerdense Sportlust'46. "En dan heb ik het niet over betalingen, maar over fysieke begeleiding en bijvoorbeeld de mogelijkheden van video-analyse. En ze zijn ook veel fitter dan vroeger. Hercules oogde in de verlenging tegen Cambuur fitter dan Cambuur. Dan heb je het over twee keer per week trainen tegen zeven keer."