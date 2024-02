Amateurvoetbal: Lahri met transfer naar Sportlust'46 zesde vertrekker bij Hercules

Oussama Lahri is volgend seizoen niet meer te zien in het shirt van Hercules, maar in het tricot van Sportlust'46. Twee weken geleden maakte Lahri nog naam in heel Nederland door in de KNVB Beker met een prachtige omhaal te scoren tegen Cambuur. Eerder speelde de Utrechter voor SCH'44 en Kampong.