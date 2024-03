Transfers amateurvoetbal: Homoet terug bij Hercules, Sebastiaan Bruins hangt handschoenen aan de wilgen

Dirk Homoet keert volgend seizoen terug bij Hercules. De multi-inzetbare voetballer uit Zeist maakte vorige zomer de overstap van Hercules naar GVVV. Door blessures kwam hij daar minder in actie dan gehoopt. Het contract van Homoet en GVVV is per direct ontbonden, waardoor hij vanaf nu al meetraint met Hercules. Speelgerechtigd is hij pas in het nieuwe seizoen. (maandag 11 maart)