Transfers amateurvoetbal: Pieters blijft bij Hercules, IJsselmeervogels legt topscorer Beers vast

Hercules heeft zich versterkt met Koen Vos. De middenvelder, die zes jaar in de jeugdopleiding van PSV speelde, komt over van derdeklasser Budel. Vos speelde de laatste jaren in het Amerikaanse Georgia in het universiteitsteam Skyhawks. Daarvoor speelde de 25-jarige middenvelder in de jeugdopleiding van PSV. (woensdag 28 februari)