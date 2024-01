Iqbal en Jenner uitgeschakeld op Azië cup, de twee keren terug naar FC Utrecht

Irak ging maandag in de achtste finale met 3-2 onderuit tegen Jordanië. Iqbal begon op de bank maar hij viel na rust in. Met de middenvelder van FC Utrecht op het veld boog Irak een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Uiteindelijk verloor Irak nog op dramatische wijze doordat Jordanië in de vijfde en zevende minuut van de extra tijd de 2-2 en 3-2 wist te scoren.