De winterse transfers van FC Utrecht: Tweede Deense aanwinst, Ramselaar en Sagnan gaan vertrekken

Ramselaar kwam in 2010 vanuit de jeugd van Roda'46 in de opleiding van FC Utrecht terecht en sloot in 2015 aan bij de hoofdmacht. Van 2016 tot 2019 speelde hij voor PSV en debuteerde in Oranje. In 2019 keerde hij terug, maar mede door een zware knieblessure is hij geen vaste waarde geworden.