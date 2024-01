DHSC mag komend weekend niet voetballen vanwege betalingsachterstand bij KNVB

Afgelopen najaar kampte DHSC al met financiële problemen, doordat veel leden hun contributie niet hadden betaald. Het gevolg daarvan was dat de club de vereiste afdracht aan de KNVB niet kon voldoen. Of dat nog steeds de oorzaak van de betalingsachterstand is, is niet duidelijk. DHSC-voorzitter Lulofs was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.