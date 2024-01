Het roer gaat om bij wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal

"De afgelopen twee jaar hebben we in samenwerking met de Cycling Cup-organisatie de koers naar een hoger niveau gebracht. Met live-uitzending op tv (onder meer bij RTV Utrecht) en uitzendingen in meer dan tien landen werd de wielerronde internationaal goed bekeken. We kijken terug op een mooie samenwerking, maar we zijn er aan toe om het wielerevenement naar een hoger plan te brengen. Deze koerswijziging biedt volop kansen. Als organisatie hebben we nu de volledige regie. Daardoor zijn we commercieel gezien aantrekkelijker voor partners en sponsoren. Bovendien hebben we nu de kans om ook onze vrouwenkoers in beeld te brengen."