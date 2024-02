Twee keer brons, drie keer zilver: de eerdere WK's van Pieterse en Van der Haar

Van der Haar wist zich in 2021, in het Belgische Oostende, weer in de top tien te rijden. Van der Poel werd wereldkampioen, Van der Haar was met de negende plek de tweede beste Nederlander. Zijn reactie was een stuk milder dan het jaar ervoor. "Over de uitslag ben ik teleurgesteld maar niet over mijn wedstrijd. Ik heb alles kunnen geven."