Zwemster Van Rouwendaal klaar voor het WK: 'Maar factor geluk speelt grote rol'

Maar eerst dus nog de Olympische Spelen. De wedstrijd in open water is in de Seine, en dat is anders dan Van Rouwendaal gewend is. Normaal gesproken strijden de open waterzwemmers in zee. "Ik heb nog nooit in de Seine gezwommen, maar normaal heb je in rivieren iets meer stroming onder water. Ook lig je wat lager dan in de zee, omdat er geen zout water is."