Voorbeschouwing amateurvoetbal: topper voor IJsselmeervogels, pittige klus Spakenburg

In de vierde divisie A is Hoogland na vijf verliespartijen op rij afgezakt naar de degradatiezone. Morgen is in Hoogland koploper Ajax de tegenstander. In 4B kan LRC Leerdam een aanval doen op de top 3. De promovendus staat vijfde en speelt uit tegen Smitshoek, dat een plek hoger staat. In 4A komt het Utrechtse DHSC dit weekend niet in actie.