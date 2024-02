De nieuwe Denen Vesterlund en Okkels: 'FC Utrecht is een stap omhoog'

Zowel Okkels als Vesterlund hoorde een week of drie geleden van de Utrechtse interesse. "Voor de laatste week was heel intens, met onderhandelingen over en weer", vertelt Vesterlund. "Ik kijk ernaar uit om in de komende twee weken alles hier op orde te brengen zodat ik eindelijk weer wat kan ontspannen." En dat is nodig, vindt de voormalig jeugdinternational. "Je moet uit je appartement, je moet in een nieuw appartement, het was best hectisch."