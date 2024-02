Kijk terug hoe Taylor Booth FC Utrecht met hattrick langs FC Volendam van broer Zach schiet: 'Hij mag de rekening betalen vanavond'

Vijf minuten voor tijd maakte Booth zijn hattrick compleet. Weggestuurd over de linkerkant door Jensen rondde hij zakelijk af voor de beslissende 4-2. "Het was geen leuke middag voor mijn broer. Wel voor mijn ouders. Mijn vader zat in het stadion. De rest van de familie zat om 6 uur 's ochtends thuis in Amerika voor de televisie. Die zullen zich vermaakt hebben". Booth rekende ook meteen af met alle kritiek. "Ik ben er acht weken uit geweest met een blessure en raakte daarbij halverwege weer geblesseerd. Het is de grootste tegenslag in mijn carrière geweest. Het duurde gewoon heel lang voordat ik me weer goed voelde. Het zal niet meevallen om de hattrick te overtreffen. Hopelijk herstel ik goed van de wedstrijd een kan ik volgende week weer wat laten zien. Ik ga straks eten met mijn broer en die mag de rekening betalen", lachte de Amerikaan.