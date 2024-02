Van Dijk analyseert Excelsior - FC Utrecht: 'Ik miste een speelplan'

FC Utrecht komt wel op voorsprong tegen Excelsior, maar kan slechts enkele minuten genieten van dat privilege. "Wat er mis gaat? Nou kijk maar", zegt Van Dijk. "Eigenlijk komt de goal uit een hoekschop, maar de intensiteit ontbreekt volledig. Er wordt geen druk op de bal gezet en Driouech kan zo iedereen voorbij lopen. Er wordt niet ingegrepen alleen maar meegelopen. Dat is geen verdedigen." Heeft Van Dijk kritiek op Fraulo en Ter Avest. Volgens Van Dijk had speelde ook El Karouani een negatieve rol in de tegengoal. "Wat de linksback doet. Of beter gezegd niet doet. Die heeft totaal geen contact met de tegenstander en ze kunnen zo scoren. En dat is gewoon zonde, want je stond net op voorsprong."