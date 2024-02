Openwaterzwemster Van Rouwendaal voor tweede keer wereldkampioen

Van Rouwendaal, eerder wereldkampioen in 2022, nam in de voorlaatste ronde wel weer de kop. In de laatste ronde kreeg de Baarnse gezelschap van de Australische Moesha Johnson, haar trainingsmaatje in het Duitse Maagdenburg. Johnson trok door en had binnen de kortste keren een gat met de rest. Van Rouwendaal leidde de achtervolging, maar werd gepasseerd door De Valdés.