Ook AFC kan Spakenburg niet stoppen, IJsselmeervogels krijgt tik en verliest koppositie

IJsselmeervogels is de koppositie in de derde divisie A kwijt. De Rooien verloren op eigen veld kansloos van Volendam, dat daardoor de koppositie overneemt. Het was voor IJsselmeervogels de eerste thuisnederlaag van deze competitie. "Het was dramatisch, vooral in de energie en de inzet", vond trainer Gert Jan Karsten. "Maar laten we hopen dat deze wake-up call op tijd komt."