Veldrijder Pieterse uit Amersfoort pakt brons op WK achter van Empel en Brand

Dat verklaart wel dat Pieterse teleurgesteld uit de wedstrijd kwam. Waarom ze niet hoger op het podium belandde weet ze niet, behalve dat er duidelijk "één de sterkste was." In verklaringen zoeken zoals in de ziekte leek ze weinig interesse te hebben. "Het is een eerlijk parcours. Het parcours liegt niet." Ondanks dat het een zware rit voor Pieterse was, gaf ze ook aan genoten te hebben. "De Tsjechische fans zijn luid en goed in aanmoedigen."