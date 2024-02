Eerste zaaltitel SCHC. Voordaan grijpt naast kampioenschap

Na de pauze bouwde Rotterdam de voorsprong uit naar 4-1. Er was slechts een minuut gespeeld of Hertzberger rondde een Rotterdamse uitbraak succesvol af. Twee minuten na de 4-1 volgde de 5-1 via Dylan Lucieer. Hertzberger maakte ook nog zijn derde goal. Zo werd het 6-1. Timme van der Heijden bepaalde de eindstand op 7-1. Daarmee verzekerde Rotterdam zich definitief van de derde zaaltitel in de historie.