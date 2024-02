Seedo met persoonlijk record op 60 meter naar WK indooratletiek

Raphael Bouju slaagde er nog niet in zich te plaatsen voor de WK indoor. De 21-jarige Nederlands kampioen liep in de series van de 60 meter 6,60 seconden, twee honderdsten boven de WK-limiet. In de finale eindigde hij als derde in 6,62, achter de Liberiaan Emmanuel Matadi (6,57) en de Duitser Kevin Kranz (6,61).