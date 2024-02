Van der Kooij weg bij Hercules: 'Ik denk niet dat de club dat kan opvangen'

"Hercules is best wel afhankelijk van René van der Kooij", zegt Eric Speelziek, die van 2015 tot 2018 hoofdtrainer was Hercules en nauw samenwerkte met Van der Kooij, die toen technisch manager was. "Een goeie nieuwe trainer is wel te vinden, maar een technisch manager die er zoveel tijd in steekt als René, dat is een stuk lastiger." Speelziek is het eens met andere sprekers dat het aantrekken van Jochem Twisker een goede zet is. "Dat zorgt ervoor dat er voetbalkennis in huis is, maar hij steekt er minder uren in dan René."