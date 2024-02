Van een boekje op zolder naar hoofdtrainer in de eredivisie: 'Van Ten Hag heb ik zoveel geleerd'

Ultee begint te lachen. "Het is echt waar. Hij hield alles in de gaten. Ik deed ook de analyses vooraf. En dan belde hij me zaterdagavond half elf nog op met de vraag of het wel klopte. Waarop ik dacht: Het is half elf. Morgen is de wedstrijd. Alles is klaar. Nee, of ik het toch nog een keertje allemaal wilde doorkijken. Erik was fantastisch. Daar heb ik zoveel van geleerd. Robby Alflen zei later bij Fortuna Sittard tegen me: wat ben jij op Erik gaan lijken."