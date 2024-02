Tweede wereldtitel zwemster Van Rouwendaal in Doha

Voor Van Rouwendaal had het olympisch jaar 2024 niet beter kunnen beginnen. Afgelopen weekend moest ze op de 10 kilometer in de top 13 eindigen om een olympisch startbewijs te veroveren. De zwemster die in het Oost-Duitse Maagdenburg traint, voelde dat ze in topvorm verkeerde en ging voor niets minder dan de wereldtitel. Vier dagen later sloeg ze haar dubbelslag op de niet-olympische 5 kilometer.