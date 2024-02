FC Utrecht kan 33 jaar oud clubrecord evenaren: 'Het geheim? Organisatorisch waren wij onverslaanbaar'

Over het elftal van toen wordt er gezegd dat ze heel verdedigend speelden. Verrips, Alflen en Van der Meer kunnen zich daar enigszins in vinden. "Ik ben het daar niet mee eens", is Van Ede duidelijk. "Wij speelden echt niet met de kont in de zestien. Dat kon ook niet want we hadden Smolarek in de spits en die moest je in de zestien van de tegenstander gebruiken. We hadden ook echt voetbal in de ploeg. Het was een uitgebalanceerd geheel."