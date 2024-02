FC Utrecht evenaart clubrecord met grootste zege van het seizoen: 'Het vertrouwen is er nu'

Twee minuten later kreeg Lammers loon na wekenlang keihard werken. De aanvaller scoorde eindelijk zijn eerst treffer voor FC Utrecht. Uit een onmogelijke hoek schoot hij kiezelhard binnen in het dak van het doel. "Ik ben heel blij met mijn goal", reageerde Sam Lammers. "Het voelt hier al vanaf het begin als een warm bad. Fijn dat ik eindelijk heb kunnen scoren. En dan ook nog eens richting de Bunnikside die ons geweldig steunt." Lang gaat Lammers niet stil staan bij zijn eerste goal. "Nee, ik ga nu niet de polonaise lopen en carnaval vieren. Maar we gaan het wel bescheiden vieren met een hapje en een drankje." Ook Jans was blij dat Lammers eindelijk bevrijdt is. "We zeiden van te voren al. Nou Sam, het wordt tijd voor je eerste goal", lachte Jans na de wedstrijd. "Het is mooi dat het gebeurt en dat iedereen het met hem meebeleefd."