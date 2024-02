Liveblog: Booth gaat verder waar hij gebleven is

Utrecht - Het linker rijtje lonkt voor FC Utrecht. Bij winst vanmiddag in de eigen Galgenwaard tegen Fortuna Sittard klimt de ploeg van trainer Ron Jans naar de tiende plaats in de eredivisie en is FC Utrecht koploper van het rechter rijtje. Als de zege heel ruim uitvalt is zelfs de negende plaats theoretisch mogelijk. Daarnaast kan het clubgeschiedenis schrijven door het record van 13 wedstrijden zonder nederlaag te evenaren. De wedstrijd is live te horen via de stream , met commentaar van René van den Berg, Bert Kous en Rob Alflen. FC Utrecht - Fortuna Sittard is ook te volgen via dit liveblog.