Sjors Ultee analyseert FC Utrecht - FC Volendam: 'Enorm dynamische tweede helft'

Sjors Ultee (Utrecht, 23 mei 1987) doorliep de pabo en was werkzaam in het speciaal onderwijs. Hij speelde nooit in het betaald voetbal. Bij de amateurclub DVSU speelde hij in de vierde en vijfde klasse en was hij actief als jeugdtrainer. In 2006 kwam hij bij FC Utrecht terecht, eerst als assistent-techniektrainer voor clinics bij amateurclubs, in 2009 kreeg hij een parttime baan als jeugdtrainer. Van 2014 tot 2016 was hij assistent-trainer van het eerste elftal onder Rob Alflen en Erik ten Hag. In 2016 verlengde Ultee zijn contract bij FC Utrecht. In de periode die volgde was hij onder meer hoofdtrainer in de eredivisie van Fortuna Sittard en Cambuur Leeuwarden.