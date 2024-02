Atlete Bol rent vierde tijd ooit op 400 meter: 'Tevreden'

"Ik weet niet of ik mijn wereldrecord ooit zal verbeteren, maar ik heb het al in bezit en dus kan ik vooral rennen voor de medailles", zei Bol in het flashinterview. "Ik had geen afspraken met Lieke gemaakt over hoe we het zouden doen bij het uitkomen van de bocht. We trainen samen, dus we kennen het perfecte scenario. Ik loop hier mijn tweede tijd ooit en veel sneller dan een jaar geleden hier, dus ik kan niet anders dan tevreden zijn."