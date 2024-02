Pessel & Boonen blikken vooruit op FC Utrecht: 'We vinden FC Twente niet zo'n 'leuke' club'

Utrecht - Pessel & Boonen worden met uitsterven bedreigd. Het gaat zo goed met FC Utrecht dat er amper nog geklaagd wordt in hun wekelijkse column. Na de 13e wedstrijd op rij zonder nederlaag zou je denken dat ze deze editie wel op papier af kunnen doen, maar niets is minder waar. Als je niet over je eigen club kan zeuren, dan doe je het toch gewoon over een andere?