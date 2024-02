Willem Janssen kreeg kippenvel bij winnende treffer Haller: 'Als je het iemand gunt'

"Wij waren best wel goed met elkaar, maar na zijn vertrek ben ik hem uit het oog verloren. Al ben ik hem uiteraard wel blijven volgen." Ook nadat bij Haller kanker werd vastgesteld zocht Janssen geen contact. "Ik weet dat dat via teammanager Marcel Mul en vanaf kantoor via Marianne Werdler nog wel is gedaan. Maar vanuit de spelersgroep niet. Er was in de tussentijd zoveel veranderd. Mark van der Maarel, Bart Ramselaar en ik waren de enigen die nog met hem gespeeld hebben."