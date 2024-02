Veenendaal-Veenendaal wil mooiste sprinterskoers van de wereld worden

In Nederland is er momenteel geen enkele koers op het niveau van de Pro Series. "Wij vinden dat we mooi passen bij in het rijtje Pro Serieswedstrijden", stelt Homma. Veenendaal-Veenendaal is na de Amstel Gold Race de grootste koers van Nederland. De afgelopen jaren profileerde de koers zich als echte sprintkoers met grote renners als winnaar, zoals Dylan Groenewegen en wereldkampioen Lotte Kopecky in 2023.