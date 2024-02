Van Ramselaar tot Van Rooijen: opgeleid bij FC Utrecht, maar niet iedereen is in het buitenland even succesvol als Sofyan Amrabat

Ook uit de opleiding van FC Utrecht maar nu even wat minder succesvol is Nick Venema. De spits uit Austerlitz speelde in zeven seizoenen 24 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht en maakte zes doelpunten. In Jong FC Utrecht was hij in diezelfde periode veel beter op schot: 44 doelpunten in 78 duels. Maar doorbreken deed hij niet, dus hij vertrok. Hij speelde in de eerste divisie voor Almere City, VVV en NAC en vertrok afgelopen zomer naar Valenciennes, dat op het tweede niveau in Frankrijk speelt en de laatste plaats bezet. Venema scoorde tot dusver pas één keer.