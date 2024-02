FC Utrecht heeft eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen

"Alonzo is een verdedigende middenvelder, die beschikt over een goed gevoel voor het kiezen van positie. Daarnaast heeft hij een goede technische vaardigheid en heeft hij een goede versnelling in huis – met én zonder bal. We zijn blij dat Alonzo zich voor vier seizoenen aan ons heeft verbonden en kijken uit naar een mooie samenwerking", aldus technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.