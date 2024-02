Amateurvoetbal: Kraker op de Westmaat, pikante streekderby in Utrecht

Spakenburg is de tot dusverre ongenaakbare koploper in de tweede divisie. Katwijk is na de nederlaag van vorige week in de derby tegen Quick Boys definitief afgehaakt. De achterstand op Spakenburg is inmiddels 15 punten. In de tweede divisie troffen de twee clubs elkaar elf keer. Beide clubs wonnen vijf keer. Op de Westmaat slaat de balans door in het voordeel van Spakenburg: vier van de zes ontmoetingen eindigden in een zege voor de Blauwen.