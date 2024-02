Ode van Korneel: 'Jammer voor oud-FC Utrecht spelers, hun record mag best kapot'

Utrecht - Gaat het record er aan of niet? Dat is de vraag die de FC Utrecht-supporters deze week bezig houdt in de aanloop na de uitwedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van trainer Ron Jans bleef afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard voor de 13e keer op rij ongeslagen. Een evenaring van het clubrecord. Uiteraard staat ook de ode van Korneel Evers deze week volledig in het teken van de recordjacht.