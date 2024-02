FC Utrecht voorlopig nog zonder Barkas

"Het is ernstiger dan we in eerste instantie dachten", zegt trainer Ron Jans over de doelman, die zijn blessure opliep in de wedstrijd tegen Volendam. Tegen Fortuna Sittard werd hij afgelopen zondag vervangen door Matthijs Branderhorst. Met hem onder de lat hield FC Utrecht voor het eerst dit seizoen de '0' in een thuiswedstrijd.