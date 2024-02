Alflen analyseert FC Utrecht: 'Na komst Lammers grote stappen gemaakt'

In tegenstelling tot de hoekschoppen verdedigend was Alflen zeer te spreken over het aanvalsspel van FC Utrecht. "Het is een prachtige middag geworden. Utrecht is stappen aan het maken met het in elkaars ruimte komen." Alflen laat als voorbeeld de 1-0 door Booth zien. "Toornstra wijkt uit naar de zijkant. Booth komt naar buiten naar binnen en Lammers zakt terug in de ruimte van Toornstra. Het resultaat is een prachtige goal." Alflen beaamt dat FC Utrecht sinds de komst van Lammers grote stappen maakt. "Die patronen kun je niet trainen. Dit moeten voetballers zelf zien. Lammers is hier gewoon verschrikkelijk goed in. Die laat ruimte en benut ook van de ruimte die andere laten. Sinds hij er is hebben ze daar hele goeie stappen in gemaakt denk ik."