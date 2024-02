Spakenburg knokt zich naar punt, voetbalspektakel bij regioderby Hercules - Eemdijk

De regioderby tussen Hercules en Eemdijk werd een zeer doelpuntrijke. Het was Eemdijk dat via een penalty, er was hands gemaakt door Hercules, van Yannick Bouw in minuut 22 op voorsprong kwam. Maar een minuut later was het alweer 1-1 via Herculaan Max Fichtinger. Nog voor rust pakte Eemdijk opnieuw de voorsprong via Sven Deen.