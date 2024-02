Atlete Femke Bol scherpt op NK haar wereldrecord 400 meter indoor aan: 'Ik was helemaal niet bezig met dat record'

Kan het op de WK in Glasgow, waar ze de torenhoge favoriete voor het goud is, nog sneller? Die vraag vond Bol 'vervelend'. "Steeds weer die vraag. Vorig jaar liep ik een wereldrecord en nu weer. Is het nu nog niet goed? In Glasgow zal het lastig worden, omdat je op een dag twee keer moet lopen (series en halve finales) en de volgende dag nog een keer (de finale). Dat is zwaarder. Bovendien is het deelnemersveld sterker, dan is de kans groter dat je elkaar in de weg loopt. Dat maakt indooratletiek mooi, maar zorgt ervoor dat er niet de beste tijden uitkomen."