De Kromme is 80: de band met Utrecht is er altijd geweest

Na zijn actieve loopbaan werkte Van Hanegem als assistent bij Feyenoord. In 1979 keerde hij terug in de Domstad, als assistent van Nol de Ruiter. RTV Utrecht-analist Robby Alflen was destijds een aanstormend talent. "Ik heb met twee mensen gewerkt van wie ik een poster op mijn kamer had: Frank Rijkaard en Willem van Hanegem. Ik keek enorm tegen hem op, maar dat was snel over. Het is een heel normale man."