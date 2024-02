Jochem Kamphuis scheidsrechter bij FC Utrecht - Heracles

Leusdenaar Alex Bos is zaterdag de leidsman bij PEC Zwolle - PSV. Jeroen Manschot uit Houten is vrijdag in de eerste divisie de scheidsrechter bij ADO Den Haag - MVV, terwijl Ingmar Oostrom uit Oudewater afreist naar Drente om FC Emmen - SC Cambuur in goede banen te leiden. Thomas Hardeman uit Wijk bij Duurstede komt vrijdag in actie als arbiter bij Jong AZ - NAC.