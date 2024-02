Geen zorgen bij nieuwe hoofdtrainer Hercules over leeftijd (28): 'Stond als 20-jarige al voor de klas'

El Yandouzi is vier jaar actief bij Hercules. Hij begon bij de onder 19 en heeft dit seizoen de leiding over Hercules onder 21. Dat kan hij nog combineren met het voetballen in het eerste van derdeklasser Sporting'70, de buurman van Hercules. "Dat gaat voor volgend seizoen wel botsen", vertelt de middenvelder die ook als verdediger uit de voeten kan. "Uiteindelijk is zelf voetballen wel het leukste wat er is. Dat deed ik bij Sporting ook vooral voor de gezelligheid. Maar nu krijg ik deze kans. Ik zou gek zijn als ik die niet zou grijpen."