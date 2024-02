Hercules kiest voor 28-jarige El Yandouzi als nieuwe hoofdcoach

Bestuurslid Camiel Selker laat in een persbericht weten veel vertrouwen te hebben in deze keuze. "Natuurlijk beseffen wij dat hier sprake is van de aanstelling van een jonge op derde divisie niveau nog onervaren trainer. Echter wij kennen zijn persoonlijkheid en zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. Bovendien treft hij volgend seizoen in Jochem Twisker, die vanaf de zomer deel zal uitmaken van de technische Commissie, een ervaren ex Topamateurvoetbal trainer/coach als adviseur/sparring partner."