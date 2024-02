Derde discipline voor Puck Pieterse in half jaar tijd, en dat vindt deze voormalig profrenner helemaal niet gek

Gerritsen is in ieder geval flink onder de indruk van de multi-inzetbaarheid van Pieterse. "Ze is technisch echt enorm begaafd en beheerst gewoon heel veel skills", ziet de Amersfoorter. Maar op welke fiets moet ze nou het beste zijn om in alle drie de disciplines de maximale prestaties te kunnen neerzetten? "Dat is lastig. Mijn nadeel was eigenlijk dat ik op alle drie de fietsen goed was. Misschien was het voor mijzelf beter geweest als ik er in eentje echt bovenuit had gestoken."