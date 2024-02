Liveblog: Geen doelpunten in eerste helft tussen FC Utrecht en Heracles

Opvallend is dat Can Bozdogan, nadat hij ziek is geweest, de laatste weken geen basisspeler meer is. Hetzelfde is Victor Jensen overkomen. "In deze selectie loop je dat risico", zegt Jans. "Als je vervanger het goed doet en het elftal draait, dan moet je wachten. Can heeft in november en december hartstikke goed gespeeld. Hij blijft een belangrijke en goede speler voor ons."