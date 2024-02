Slechte avond kan FC Utrecht niet van zege houden tegen Heracles Almelo: 'Hield al rekening met een gelijkspel'

In de tweede helft eenzelfde beeld als in de eerste helft. FC Utrecht wilde wel, maar wist Heracles niet te slopen. In de stromende regen waren de kansen spaarzaam. De bezoekers namen na een uur spelen zelfs even het initiatief, maar was ook niet bij machte om wat aan te richten. "Dat heeft echt met de tegenstander te maken. Ze zijn er echt in geslaagd om heel diep en compact te verdedigen", lichtte Jans toe. "Je weet als je er eenmaal een maakt dat je ruimte krijgt. Ik had me nog niet neergelegd bij een gelijkspel, maar ik hiel er op een gegeven moment wel rekening mee."