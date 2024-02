Amateurvoetbal: twee derby's in de derde divisie, en de serie van Spakenburg wordt al maar langer

Hercules maakte vorig seizoen in de p/d-play-offs gehakt van IJsselmeervogels. In Utrecht werd het 6-0, op de Westmaat 0-5. IJsselmeervogels degradeerde daardoor, maar Hercules wist niet te promoveren. Dit seizoen zijn de verhoudingen anders. De eerste ontmoeting tussen beide clubs, in Utrecht, bleef zonder doelpunten. In de competitie staan de Vogels derde, met 9 punten voorsprong op nummer 9 Hercules. In de strijd om de titel kan IJsselmeervogels zich geen puntenverlies veroorloven, en dus zal er voor het eerst in een officiële wedstrijd gescoord moeten worden tegen Hercules. Die ploeg heeft echter de minst gepasseerde defensie van de derde divisie A.